Afirma el presidente de Colombia que no se impondrán aranceles del 100% a productos ecuatorianos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 22:38:55

Bogotá, Colombia, a 13 de abril de 2026.- En medio de la creciente tensión comercial entre Colombia y Ecuador, el gobierno colombiano dio un giro a su postura arancelaria y descartó aplicar un incremento generalizado a las importaciones provenientes del país vecino.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que no se impondrán aranceles del 100 por ciento a los productos ecuatorianos, contradiciendo el anuncio previo del Ministerio de Comercio, que había planteado una medida recíproca en respuesta a decisiones de Quito.

Durante un consejo de ministros transmitido públicamente, el mandatario explicó que su administración optará por un esquema más selectivo, basado en subsidios y lo que denominó “aranceles inteligentes”, con el objetivo de proteger la economía nacional sin afectar el acceso a bienes esenciales.

Petro señaló que los productos necesarios para el país podrán ingresar sin carga arancelaria, al considerar que una medida generalizada sería perjudicial para Colombia. También planteó fortalecer la producción interna mediante apoyos al sector agrícola, buscando sustituir importaciones y reducir costos.

El conflicto comercial se intensificó luego de que Ecuador anunciara que elevará, a partir de mayo, los aranceles a productos colombianos del 50 por ciento al 100 por ciento, al argumentar falta de acciones concretas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

En respuesta inicial, el gobierno colombiano había contemplado aplicar un aumento similar, del 30 por ciento al 100 por ciento, a las importaciones ecuatorianas, en una escalada de medidas que reflejan el deterioro de la relación bilateral.

Como alternativa, el presidente colombiano propuso redirigir hacia otros mercados, como Venezuela, los productos nacionales que enfrenten restricciones para ingresar a Ecuador, con el fin de mitigar el impacto económico de esta disputa.