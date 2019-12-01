Advierte Trump que podría imponer nuevos aranceles a India por compras de petróleo proveniente de Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 21:18:45

Washington, Estados Unidos, a 5 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría imponer nuevos incrementos arancelarios a India si ese país no reduce sus adquisiciones de petróleo proveniente de Rusia, en medio de negociaciones comerciales que aún no llegan a un acuerdo definitivo.

Durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump señaló que mantiene una buena relación con el primer ministro indio, Narendra Modi, aunque dejó entrever su inconformidad por las compras energéticas de Nueva Delhi. “Modi es un buen tipo. Sabía que yo no estaba contento y que era importante hacerme feliz”, comentó.

El mandatario subrayó que Washington tiene la capacidad de elevar los aranceles de manera rápida si India continúa con ese comercio. “Ellos comercian y podemos aumentarles los aranceles muy fácilmente”, afirmó al ser cuestionado sobre el petróleo ruso.

Hasta el momento, el Ministerio de Comercio de India no ha emitido una postura oficial sobre estas declaraciones.

Las advertencias de Trump se dan tras varios meses de conversaciones comerciales, luego de que Estados Unidos duplicara el año pasado los aranceles a productos indios, llevándolos al 50 por ciento, como represalia por el volumen de crudo ruso adquirido por ese país asiático.

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham, aliado cercano de Trump y quien lo acompaña en la gira, sostuvo que tanto las sanciones contra empresas petroleras rusas como el alza de aranceles han influido en una reducción de las importaciones de crudo ruso por parte de India.

Graham impulsa una iniciativa legislativa que contempla imponer gravámenes de hasta 500 por ciento a las naciones que continúen comprando petróleo a Rusia, entre ellas India. “Comprar petróleo ruso a bajo costo mantiene activa la maquinaria de guerra de Putin”, afirmó, al tiempo que explicó que el objetivo es darle al presidente herramientas para que esa decisión resulte económicamente complicada.

Según el senador, estas acciones han sido determinantes para que India esté adquiriendo actualmente “mucho menos petróleo ruso”.