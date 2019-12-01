Advierte Trump por una "gran oleada" de ataques contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 13:55:14

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que sus Fuerzas Armadas lanzaran la “gran oleada” de ataques, que podría llegar “muy pronto” en contra de Irán.

A través de una entrevista telefónica con la cadena CNN, el mandatario estadounidense en que sus militares “están machacando” a los iraníes y consideró que la operación “va muy bien”.

“Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando. (…) Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto”, amenazó.

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, EEUU lanzó un ataque, en coordinación con Israel, la operación ‘Furia Épica

El presidente estadounidense confesó a CNN que la “mayor sorpresa” de esta campaña fueron los ataques iraníes a los países del Golfo con presencia militar estadounidense y aseguró que estas naciones ahora “quieren luchar” a pesar de que EE.UU. les ha dicho que tiene la situación bajo control.