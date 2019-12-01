Advierte Irán que Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen ataques de EEUU

Advierte Irán que Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen ataques de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 08:25:30
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Teherán, Irán, a 15 de julio 2026.- La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), advirtió que el estrecho de Ormuz “permanecerá cerrado” hasta que cesen los ataques de Estados Unidos.

Mediante un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, el cuerpo militar advirtió que “las exportaciones de petróleo y gas son para todos o para nadie”.

“El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el Océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos (…). Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie”, expresó la Guardia Revolucionaria.

Cabe señalar que la declaración del brazo armado de Teherán se dio después de que e el Comando Central estadounidense (Centcom) informara en X sobre una nueva ronda de ataques contra decenas de objetivos militares cerca del estrecho.

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