Advierte Irán a EU: O respeta el alto al fuego, o tendrá que continuar el conflicto a través de Israel

Advierte Irán a EU: O respeta el alto al fuego, o tendrá que continuar el conflicto a través de Israel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 15:29:28
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Teherán, Irán, a 8 de abril de 2026.-  Abbas Araghchi, canciller de Irán, sentenció este miércoles que Estados Unidos tendrá que elegir entre respetar el alto al fuego, o seguir con el conflicto a través de Israel.

A través de una publicación en la red social X el ministro de Exteriores de Irán expresó que el alto al fuego es incompatible con las “masacres”.

"Las condiciones del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claras y explícitas: Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas", advirtió.

Asimismo el funcionario dijo que “el mundo es testigo de las masacres en Líbano”, motivo por el que "la pelota está en el tejado de Estados Unidos, y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos".

 

 

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