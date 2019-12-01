Advierte EEUU que este martes será el "día más intenso" de ataques contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:55:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de marzo 2026.- El jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que este martes 10 de marzo será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que la capacidad de respuesta de Teherán se ha reducido.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”, dijo el funcionario estadounidense.

Además, el secretario Hegseth indicó que “en las últimas 24 horas” la República Islámica “ha lanzado la menor cantidad de misiles de la que ha sido capaz hasta ahora”.

Desde el pasado 28 de febrero, cuando EEUU e Israel iniciaron su ofensiva conjunta contra Irán, han atacado 5 mil objetivos, lo que ha resultado en un “avance significativo” en la reducción de los lanzamientos de misiles y drones procedentes de Irán, afirmó el mando militar estadounidense.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Unión Americana reiteró que los ataques con misiles balísticos desde Irán mantienen “una tendencia a la baja del 90 por ciento respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83 % desde el inicio de la operación”.