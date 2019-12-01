Acusación en Estados Unidos podría llevar a “El Tanque” ante la justicia de ese país

Washington, Estados Unidos, a 22 de octubre de 2026.- Una posible solicitud de extradición a Estados Unidos se perfila como uno de los escenarios legales para Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que autoridades estadounidenses formalizaran cargos en su contra por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un gran jurado federal lo acusó de participar en una conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a ese país, además de la posesión de un arma de fuego vinculada con actividades de narcotráfico.

Cazarín Molina fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales mexicanas. La acusación estadounidense podría abrir la puerta a que el gobierno de ese país solicite formalmente su entrega para enfrentar un proceso judicial.

En caso de ser declarado culpable de los delitos que se le imputan, “El Tanque” podría recibir una condena mínima de 40 años de prisión, con la posibilidad de enfrentar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, según la información difundida por las autoridades estadounidenses.

En México, el presunto integrante del CJNG es identificado como responsable de una estructura criminal con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Asimismo, las autoridades lo relacionan con el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido en 2015, en Villa Purificación, Jalisco, durante un operativo dirigido a capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El ataque dejó nueve militares muertos.

Mientras avanza el caso en Estados Unidos, Cazarín Molina permanece sujeto a la justicia mexicana, donde también enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y otros delitos. Una eventual extradición dependerá de los procedimientos legales correspondientes entre ambos países.