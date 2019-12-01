Acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán se firmará en la Casa Blanca; piden premio Nobel de la Paz para Trump 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 18:19:05
Washington, Estados Unidos, a 8 de agosto de 2025.- Este viernes, se llevará a cabo la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, en la Casa Blanca. Donald Trump, quien encabezará este evento, calificó como histórico este hecho, motivo por el cual, se le coloca como un firme candidato al Premio Nobel de la Paz, ya que sus aliados afirman que durante mucho tiempo, demasiados líderes habían intentado poner fin a la guerra, y ninguno pudo, hasta ahora, ya que gracias a Trump, se firmará este acuerdo. 

“Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a TRUMP”, comentaron.

Este pacto, busca romper el conflicto entre estos dos países, que llevan décadas en guerra. La ceremonia que se llevará a cabo en la Casa Blanca, contará con la presencia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el primer ministro armenio, Nikol Pashian y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

La programación de la ceremonia será en tres momentos, Pashinian, primer ministro de Armenia, será recibido a las 14:35 horas locales (18:35 GMT), Aliyrv, presidente de Azerbaiyán, a las 15:15, y a las 16:15, firmarán entre los tres el acuerdo. 

“Olvídense del Premio Nobel. Debería haber un Premio Trump”, se leía en redes sociales.

Noventa Grados
