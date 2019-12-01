Actualización: Ataque nocturno ruso contra Ucrania deja varias personas sin vida y heridos en distintas regiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 22:45:18

Kiev, Ucrania, 13 de marzo de 2026.- Rusia llevó a cabo un ataque nocturno con misiles y drones contra Ucrania durante las primeras horas del 14 de marzo (hora local de Ucrania), provocando explosiones en varias regiones del país, informaron autoridades locales y canales de monitoreo.

En la capital, Kiev, se escucharon explosiones alrededor de las 3:10 a.m. hora local, mientras los sistemas de defensa aérea ucranianos respondían a los objetivos entrantes, de acuerdo con periodistas en el lugar.

El jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko, señaló que Rusia estaba atacando la capital con misiles balísticos y pidió a los residentes permanecer en refugios hasta que se levantara la alerta aérea.

En Kiev, al menos dos personas murieron y cinco más resultaron heridas durante el ataque nocturno, informó el gobernador regional Mykola Kalashnyk.

Dos de las víctimas mortales y cuatro de los heridos se registraron en el distrito de Brovary, mientras que otra persona resultó lesionada en el distrito de Vyshhorod, según las autoridades.

En el oblast de Zaporizhzhia, ataques rusos dejaron cuatro civiles heridos, entre ellos dos menores, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Ivan Fedorov.

Tras el ataque, una casa particular en la ciudad resultó dañada y se incendió. Entre los heridos se encuentran una mujer de 35 años, un hombre de 40 años, una adolescente de 16 años y un niño de 11 años, indicaron funcionarios.