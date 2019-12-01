Activistas piden a FIFA cancelar partido clasificatorio para la copa del mundo entre Italia contra Israel por conflictos en Gaza

Florencia, Italia, a 3 de octubre de 2025.- Este viernes, previo al encuentro del partido clasificatorio para la copa del mundo entre la selección nacional de Italia en contra de la selección nacional de Israel, un grupo de activistas pro-palestina se reunieron en el centro de entrenamiento de la selección Italiana, esto para exigirle a la FIFA que cancelen el encuentro deportivo.

El encuentro se tiene contemplado para el día 14 de octubre en Udine, en que la selección italiana recibirá a Israel. Informes preliminares indican que la UEFA estaría considerando suspender el partido, esto debido a la guerra que se mantiene en la Franja de Gaza.

Cabe mencionar que, el pasado abril del 2024, la Asociación Palestina de Futbol (PFA) pidió a la FIFA suspender a Israel de las competiciones, así como imponer algún castigo, esto porque el gobierno de Benjamín Netanyahu ha violado los derechos humanos, al igual que el derecho humanitario tras haber realizado los ataques en los que muchos palestinos, incluidos entre ellos niños y mujeres, han perdido la vida en la franja de Gaza.

Sobre los hechos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha declarado que no permitirá que se lleve a cabo la prohibición de la entrada a Israel a los eventos deportivos.