Activan alertas en gran parte de la costa este de EEUU por huracán “Erin”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 13:32:14

Miami, Florida, a 20 de agosto 2025.- El huracán “Erin” de categoría 2, pero de gran tamaño obligó a las autoridades de Estados Unidos a activar las alertas en casi toda la costa este del país, debido al peligroso oleaje y corrientes de resaca, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Según el reporte más reciente del organismo especializado, el ciclón se encontraba a 645 kilómetros (400 millas) al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas).

De igual forma, la agencia federal con sede en Miami, Florida recalcó que “Erin” provocará condiciones extremadamente peligrosas, con oleaje fuerte y corrientes de resaca que amenazan la vida de bañistas y surfistas en casi todas las playas del este de la Unión Americana.

Por lo anterior, las autoridades instaron a la población en zonas costeras de Carolina del Norte y Virginia a seguir de inmediato las órdenes de evacuación y medidas de seguridad locales, ante lo que describen como una situación potencialmente mortal por marejadas y oleaje.

Además, los expertos advirtieron que las bandas exteriores del ciclón comenzarán a deteriorar las condiciones meteorológicas en Carolina del Norte.