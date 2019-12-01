Activan Alerta Máxima en Beijing por lluvias; piden a la gente no salir de casa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:50:25

Beijing, China, a 26 de agosto 2025.- Las autoridades de la ciudad de Beijing, activaron la Alerta Roja, debido a las lluvias torrenciales en cinco distritos, que podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y desprendimientos de lodo en zonas montañosas.

Se detalló que las regiones que se encuentran en alerta máxima los distritos de Fangshan, Mentougou, Changping, Huairou y Yanqing, a las afueras de la ciudad, mientras que otras jurisdicciones periféricas permanecen bajo previsiones naranja y amarilla.

Por su parte, el servicio meteorológico local prevé que en las próximas 24 horas se acumulen más de 150 milímetros de agua, con puntos que podrían superar los 200 milímetros en tan solo seis horas.

Por lo anterior, las autoridades de la megalópolis han advertido de la obligación de no salir de casa excepto por motivos imprescindibles, además, ordenaron evitar parques, montañas, ríos y zonas bajas propensas a inundaciones.

Asimismo, el Cuartel Nacional de Control de Inundaciones y Sequías activó una respuesta de emergencia de nivel IV en la región de Beijing-Tianjin-Hebe, y envió equipos a la capital y a la vecina provincia de Hebei para coordinar labores preventivas y de socorro.

Cabe recordar que las lluvias extremas registradas a finales de julio en los distritos montañosos de la ciudad dejaron 44 muertos y nueve desaparecidos.