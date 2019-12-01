Activan Alerta Máxima en Beijing por lluvias; piden a la gente no salir de casa

Activan Alerta Máxima en Beijing por lluvias; piden a la gente no salir de casa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:50:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Beijing, China, a 26 de agosto 2025.- Las autoridades de la ciudad de Beijing, activaron la Alerta Roja, debido a las lluvias torrenciales en cinco distritos, que podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y desprendimientos de lodo en zonas montañosas.

Se detalló que las regiones que se encuentran en alerta máxima los distritos de Fangshan, Mentougou, Changping, Huairou y Yanqing, a las afueras de la ciudad, mientras que otras jurisdicciones periféricas permanecen bajo previsiones naranja y amarilla.

Por su parte, el servicio meteorológico local prevé que en las próximas 24 horas se acumulen más de 150 milímetros de agua, con puntos que podrían superar los 200 milímetros en tan solo seis horas.

Por lo anterior, las autoridades de la megalópolis han advertido de la obligación de no salir de casa excepto por motivos imprescindibles, además, ordenaron evitar parques, montañas, ríos y zonas bajas propensas a inundaciones.

Asimismo, el Cuartel Nacional de Control de Inundaciones y Sequías activó una respuesta de emergencia de nivel IV en la región de Beijing-Tianjin-Hebe, y envió equipos a la capital y a la vecina provincia de Hebei para coordinar labores preventivas y de socorro.

Cabe recordar que las lluvias extremas registradas a finales de julio en los distritos montañosos de la ciudad dejaron 44 muertos y nueve desaparecidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en Morelia dueño de veterinaria donde hallaron más de 100 animales maltratados
Ultiman a tiros a joven en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Atacan a tiros a dos adolescentes en Zamora, Michoacán
Vuelca camión cargado con limón en la Uruapan-Paracho
Más información de la categoria
Alerta en Zacatecas: joven de 17 años muere tras contraer rabia por mordedura de zorrillo; es el primer caso desde 1987
Cae en Morelia dueño de veterinaria donde hallaron más de 100 animales maltratados
Ultiman a tiros a joven en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera y García Luna están al mismo nivel según la DEA, destaca Sheinbaum
Comentarios