Accidente ferroviario deja un conductor fallecido y más de 30 heridos en Barcelona, España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 22:55:26
Barcelona, España, a 20 de enero de 2026.- Un nuevo accidente ferroviario registrado la noche de este martes en la provincia de Barcelona dejó como saldo un conductor fallecido, cuatro personas con lesiones de gravedad y otras 33 que requirieron atención médica. El percance ocurrió cuando un muro de contención colapsó y se vino abajo sobre un tren de cercanías.

El incidente tuvo lugar en el trayecto entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a aproximadamente 40 kilómetros de la capital catalana, en medio de intensas lluvias que han afectado a gran parte de Cataluña en los últimos días. De acuerdo con los primeros reportes, el desplome del muro se produjo alrededor de las 21:00 horas, presuntamente a causa de las precipitaciones recientes.

El muro cayó directamente sobre el primer vagón del convoy, provocando su deformación y afectando principalmente a los pasajeros que viajaban en esa sección. Como consecuencia del impacto, el maquinista perdió la vida y un total de 37 usuarios fueron atendidos por los servicios de emergencia, cuatro de ellos en estado grave.

El Sistema de Emergencias Médicas movilizó 20 ambulancias para trasladar a los heridos a los hospitales Moisès Broggi, Bellvitge y Vilafranca. El tren involucrado corresponde a la línea R4 de Cercanías y había salido de Sant Vicenç de Calders con destino a Barcelona.

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat desplegaron un operativo con 75 elementos y 35 unidades, logrando evacuar a todos los pasajeros. Además, fue necesario liberar a una persona que había quedado atrapada dentro del vagón afectado.

Este suceso ocurre apenas dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, un accidente cuyas causas aún se investigan y que dejó más de 40 personas fallecidas.

