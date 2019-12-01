Accidente de helicóptero en Miami deja una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 08:00:22

Miami, Florida, Estados Unidos, a 5 de noviembre 2026.- Una persona perdió la vida y dos más resultaron heridas durante un accidente en helicóptero en la ciudad de Miami, Florida.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se desarrolló en la zona de la Bahía Vizcaína.

Según testigos, un equipo de rescatistas acuáticos logró sacar a las personas momentos antes de que el helicóptero se hundiera totalmente.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó que la aeronave accidentada era un Robinson R44, la cual se estrelló contra el agua con tres personas a bordo.

Igualmente, se detalló que las otras dos víctimas fueron trasladadas a un hospital donde se reportan en estado crítico.