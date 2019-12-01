Abusos en la iglesia "no pueden meterse en un cajón", asevera León XIV

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 07:59:20
Ciudad del Vaticano, a 12 de septiembre 2025.- El papa León XIV aseguró que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica “no pueden meterse en un cajón”, y consideró que deben ser abordados “con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados”.

Lo anterior lo declaró en su audiencia con los nuevos obispos, de acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano.

“El papa instó a todos a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero: ‘No pueden dejarse de lado; deben abordarse con misericordia y verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados'”, aseguró la Santa Sede en un comunicado.

En la previa, el santo pontífice recibió a los 192 obispos de todo el mundo que participan estos días en varios cursos de formación en el Vaticano.

Asimismo, la nota destacó que, tras el encuentro, el jefe de la iglesia católica “continuó repasando los desafíos y problemas que enfrentan al comenzar un nuevo ministerio” y en ese contexto se refirió a los abusos.

