Abren nuevo centro de detención de migrantes en Nebraska

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 07:57:04

Omaha, Nebraska, Estados Unidos, a 20 de agosto 2025.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó sobre la apertura de un nuevo centro de detención para “extranjeros criminales” detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La nueva edificación se encuentra en el estado de Nebraska y lleva como nombre “Cornhusker”, o “el desgranador de maíz”, en español, en referencia a la tradición agrícola de la entidad, señaló la dependencia.

Según el DHS, dicho establecimiento ofrecerá 280 camas para personas extranjeras que sean detenidas y es parte del programa de 800 mil camas que con las que cuenta ICE para la detención de inmigrantes.

Por su parte, la jefa del Departamento, Kristi Noem, agradeció al gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, por poner a disposición el espacio para el nuevo centro carcelario para “poder sacar lo peor de nuestro país”.

Además, la funcionaria estadounidense señaló que Nebraska estaría dispuesto a firmar un acuerdo para que los patrulleros estatales se sumen a los agentes de ICE para realizar operativos conjuntos en materia de migración.

Cabe señala que el “Cornhusker”, se convierte en el tercer centro de detención de migrantes construido desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y se suma a Alligator Alcatraz, en Florida, y al “Speedway Slammer”, en Indiana, todos estados gobernados por los republicanos.