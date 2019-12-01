Ébola se expande por África; Kenia confirma segundo caso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 14:53:22

Nairobi, Kenia, a 14 de octubre 2026.- El Ministerio de Salud de Kenia confirmó el segundo caso positivo de ébola, el cual sería importado de la República Democrática del Congo (RDC).

De acuerdo con información de las autoridades sanitarias, el nuevo paciente es un familiar del primer caso detectado.

"El paciente, un hombre de 39 años, es un familiar cercano del primer caso y ya se encontraba en cuarentena, bajo vigilancia diaria, cuando enfermó el 13 de octubre de 2026", afirmaron en un comunicado.

Igualmente, el Ministerio detalló que ambos hombres contagiados presentan fiebre, fatiga y dolores articulares.

Por su parte, el director general de Salud, Patrick Omoth, dijo que el segundo paciente e encuentra actualmente en un "centro de tratamiento designado, donde equipos capacitados le brindan cuidados de apoyo".

En ese sentido resaltó que, como ya estaba en cuarentena, su enfermedad "se detectó a tiempo".