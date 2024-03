Ya salió el libro de Sergio Mayer, “Entre el infierno y el éxito”

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2024.- El empresario, ex diputado y figura de la farándula Sergio Mayer lanzó su libro biográfico “Entre el infierno y el éxito” en un acto donde estuvo acompañado por el influencer Fabián Pasos.

Mayer contó que tenía muchos sueños y ha tenido que luchar para lograrlos, porque no siempre contó con el apoyo de quienes le rodeaban, por ejemplo de integrantes de su familia ni de su entorno, porque creció en Iztapalapa, donde también sufrió discriminación.

En la presentación también estuvo la esposa de Mayer, Issabela Camil, quien utilizó la palabra para felicitar a su esposo. “Es otra de las cosas que he compartido contigo, que has logrado y te faltan muchas cosas por lograr, tú nunca acabas, tienes muchos proyectos y noticias interesantes.

"Es un orgullo de verdad, este libro es muy valioso, porque es tu experiencia de vida, auténtica, con errores, aciertos, desaciertos, éxitos, muy completa. Siempre aprendemos en este tipo de lectura. Eres una persona súper polémica, he tenido que vivir con eso, no siempre es fácil, pero es tu camino, está en tus cartas, en tu sangre y he aprendido en llevarlo lo mejor posible”.

(Con información de El sol de México)