“Wildwood: El bosque salvaje” tendrá nuevas voces tras críticas a su doblaje

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 17:44:04

Ciudad de México, 10 de noviembre.- Después de las críticas que recibió el doblaje al español de la película animada “Wildwood: El bosque salvaje”, la distribuidora Imagem Films Mx confirmó que realizará una nueva versión para el público mexicano.

El anuncio se dio este martes 10 de noviembre, luego de que varios espectadores manifestaran su inconformidad con las voces de algunos personajes, entre ellas las de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

La polémica llegó a redes sociales, donde usuarios cuestionaron la elección de figuras del entretenimiento y creadores de contenido para interpretar a los protagonistas. Incluso, se impulsó una petición para solicitar que la película contara con nuevas voces.

Ante las críticas, la distribuidora informó que la nueva versión busca ofrecer otra opción al público y aclaró que esta decisión no pretende desacreditar el trabajo de quienes participaron en el primer doblaje.

La nueva versión llegará a los cines de México el próximo jueves 12 de noviembre. Entre los cambios anunciados se encuentran las voces de Prue, Alexandra y Brendan, que ahora serán interpretadas por Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim, respectivamente.