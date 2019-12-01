Triunfa el amor: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se casarán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 11:57:12

Ciudad de México, 26 de agosto del 2025.- La cantante reconocida mundialmente, Taylor Swift, sorprendió este martes al anunciar su compromiso con la estrella de la NFL, Travis Kelce, icono de los Kansas City Chiefs, en una noticia que los fans esperaban de manera ansiosa.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió una serie de fotografías que muestran el momento de la propuesta, realizada bajo un arco decorado con flores blancas y rosas.

Aunque no se reveló la locación, las imágenes rápidamente se viralizaron, lo cual generó miles de reacciones y mensajes de felicitación de fans y medios internacionales.

En las fotos también se aprecia el anillo de compromiso de Swift, una lujosa pieza cuyo valor no ha sido confirmado de manera oficial, aunque usuarios de redes sociales especulan que podría costar varios millones de dólares.

El anuncio marca una nueva etapa en la relación de la cantante y el ala cerrada de los Chiefs, quienes han compartido públicamente algunos de los momentos más felices de su romance, en una historia de amor que comenzó en el verano del año 2023.