Transmitirán la final de La Casa de los Famosos 2025 en el cine

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 11:31:42

Ciudad de Méxio, a 2 de octubre de 2025.- Este próximo domingo 5 de octubre, La Casa de los Famosos 2025, cerrará una más de sus temporadas, por lo que el reality show no solo se podrá ver en televisión y plataformas digitales, también los seguidores podrán acudir a las salas de cine.

El anuncio lo realizó la cadena Cinemex, quien dio a conocer que la gran final del programa será transmitida en algunas de sus salas.

“Algo grande se acerca... La final de #LaCasaDeLosFamosos llega pronto a la pantalla grande de Cinemex”.

La función será transmitida en vivo el mismo domingo, y la preeventa ya está activa, por lo que las personas que quieran vivir la experiencia en la pantalla grande, ya pueden adquirir sus entradas a través del sitio oficial o la app de Cinemex.

La función de la gala final, está programada para iniciar a las 20:30 horas, donde se podrá ver quién se coronará como el primer lugar de la temporada.

Esta es la página para las personas interesadas: https://cinemex.com/pelicula/67769/la-casa-de-los-famosos-final-2025