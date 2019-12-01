Suspenden presentación del cantante Gabito Ballesteros en la Feria Ganadera de Querétaro, por hacer Apología del Delito 

Suspenden presentación del cantante Gabito Ballesteros en la Feria Ganadera de Querétaro, por hacer Apología del Delito 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 07:19:08
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Querétaro, Querétaro, a 14 de noviembre 2026.- Anoche, el cantante de música regional y corridos tumbados, Gabito Ballesteros, fue detenido, tras presentarse en el teatro del pueblo en la Feria Ganadera de Querétaro.

Presuntamente interpretó una canción no autorizada (narcocorrido) por lo que, el personal de Inspección Municipal de El Marqués, le llamó la atención, posteriormente interpretó “AMG” otra canción no autorizada, situación por la cual suspendieron la presentación.

Al no cumplir con el repertorio, previamente autorizado, y hacer Apología del Delito, el intérprete fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, junto con autoridades del Estado de Querétaro.

Cabe mencionar, que en el estado de Querétaro, está prohibida, la interpretación de narcocorridos, esto como parte de la política cero tolerancia, a contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado.

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