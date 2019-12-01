Susan Sarandon condena la violencia contra niños y reafirma su postura pro-Palestina en los Goya 2026

Susan Sarandon condena la violencia contra niños y reafirma su postura pro-Palestina en los Goya 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 21:51:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Barcelona, España, 28 de febrero de 2026.- Durante la ceremonia de los Premios Goya 2026, la actriz Susan Sarandon recibió el Premio de Honor y aprovechó su discurso para enviar un contundente mensaje sobre la situación en Gaza.

"Estoy en contra de matar niños en cualquier lugar, lo que están haciendo es ilegal y estoy muy orgullosa de las comunidades que han encontrado la manera de luchar contra eso", expresó Sarandon ante el público presente en la gala.

La actriz se definió como muy propalestina y se presentó como una artista comprometida con la paz y la justicia, destacando la importancia de visibilizar las crisis humanitarias y de actuar en solidaridad con las víctimas de la violencia.

Su discurso se dio en un evento marcado por la preocupación y condena hacia el genocidio en Gaza, generando un momento de reflexión y apoyo hacia quienes sufren la violencia en la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Relevan al Director de Seguridad Pública Municipal de Jiquilpan 
Jalisco permanece en calma pese a rumores sobre la posible inhumación de “El Mencho”
En el estado de Sonora, detienen a presunto responsable del feminicidio de su ex pareja buscado en Michoacán
Individuo resulta herido tras ataque en Morelia
Más información de la categoria
Agaves, gallos y un mapa de Jalisco decoran letras monumentales en Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho
Jalisco permanece en calma pese a rumores sobre la posible inhumación de “El Mencho”
Movimiento Ciudadano respalda a Luis Donaldo Colosio Riojas, pero sin definir candidaturas
Ni Michoacán, ni Jalisco: Cuerpo del Mencho se encuentra en funeraria de CDMX tras salir de la FGR, pese a rumores y operativos dentro del país 
Comentarios