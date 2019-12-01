Susan Sarandon condena la violencia contra niños y reafirma su postura pro-Palestina en los Goya 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 21:51:04

Barcelona, España, 28 de febrero de 2026.- Durante la ceremonia de los Premios Goya 2026, la actriz Susan Sarandon recibió el Premio de Honor y aprovechó su discurso para enviar un contundente mensaje sobre la situación en Gaza.

"Estoy en contra de matar niños en cualquier lugar, lo que están haciendo es ilegal y estoy muy orgullosa de las comunidades que han encontrado la manera de luchar contra eso", expresó Sarandon ante el público presente en la gala.

La actriz se definió como muy propalestina y se presentó como una artista comprometida con la paz y la justicia, destacando la importancia de visibilizar las crisis humanitarias y de actuar en solidaridad con las víctimas de la violencia.

Su discurso se dio en un evento marcado por la preocupación y condena hacia el genocidio en Gaza, generando un momento de reflexión y apoyo hacia quienes sufren la violencia en la región.