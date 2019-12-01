Super Bowl LX tendrá a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo

Super Bowl LX tendrá a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 21:48:46
California, EUA, a 28 de septiembre del 2025. - Bad Bunny tendrá su propio espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl; fue anunciado como el protagonista de uno de los shows más esperados del año.

La presentación en el estadio californiano se realizará en un pequeño espacio de su apretada gira, que durante los primeros meses de 2026 lo llevará a Colombia, Chile, Perú y Argentina.

El artista puertorriqueño se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, por lo que ya había dejado una pista diciendo que solo haría una fecha en el territorio de las barras y las estrellas; esto por miedo a las redadas de ICE.

En febrero de 2025, el artista alcanzó un nuevo hito con su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, el cual se colocó en el número 1 del Billboard 200, marcando otro récord en su carrera. Su sencillo homónimo promedia 12 millones de reproducciones diarias en Estados Unidos, y el cantante encabeza también el Billboard Artist 100, una de las listas más relevantes de la industria musical.

