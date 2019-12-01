"Shiky" es el cuarto finalista de La Casa de los Famosos 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 22:31:55
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2025.- La noche de este domingo Clement Rodríguez Calderón "Shiky", se coronó como el cuarto finalista de la Casa de los Famosos 2025.

Según información de la conductora Galilea Montijo, Shiky obtuvo un poco más de 2 millones 900 mil votos para la gala final del reality show.

A sus 53 años de edad, ha trabajado en diversos formatos de programas de televisión radio y teatro, así como podcast.

Nacido en España, pero ha radicado en México, él se define como un "español con sangre mexicana".

Entró a la competencia como integrante del Cuarto día, llegando a la final de esta temporada en compañía de su compañera de habitación, Dalilah Polanco, tras 71 días de competencia.

