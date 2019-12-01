Se apaga una leyenda: Robert Redford muere dejando un legado imborrable en el cine

Utah, a 16 de septiembre del 2025. - Este martes, Robert Redford murió pacíficamente en su hogar de Utah a los 89 años. El mundo del cine y la cultura pierde a un gigante: actor inolvidable de ‘El golpe’ y ‘Todos los hombres del presidente’, fundador del Festival de Sundance, director de ‘Gente corriente’ y ‘Quiz Show’, y un incansable defensor del medio ambiente. Su legado perdurará por generaciones, inspirando a quienes aman el arte y la naturaleza.

Redford ha muerto este martes por la mañana a los 89 años en su casa de Provo, en Utah, según ha informado el diario estadounidense The New York Times. Al diario se lo ha anunciado Cindi Berger, directiva de la firma de publicistas Rogers & Cowan PMK, que ha compartido que ha fallecido mientras dormía, pero no ha señalado la causa del óbito.

El actor protagonizó películas como Todos los hombres del presidente, Dos hombres y un destino o El golpe, y recibió un premio Oscar a la mejor dirección por Gente corriente. Su última aparición en el cine, sin embargo, fue en un filme de gran presupuesto, Vengadores: Endgame (2018), aunque, posteriormente, tras la pandemia, puso su voz al servicio de dos proyectos más.

De los cuatro desendientes de Redford, le sobreviven sus dos hijas, Shauna y Amy. James, fallecido en 2020, y Amy, la pequeña, han creado sus propias carreras en el audiovisual, lejos en alcance, eso sí, de su padre, un titán de la cultura estadounidense, que este martes, como en el final de Dos hombres y un destino, ha saltado no hacia la muerte, sino hacia la leyenda.