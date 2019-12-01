Sancionan al cantante Junior H por apología del delito en Zapopan, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 22:55:31

Zapopan, Jalisco, a 30 de octubre de 2025.- El cantante Junior H se presentó durante las Fiestas de Octubre en Zapopan el pasado 28 de octubre, pero durante su presentación interpretó un narcocorrido.

Por ello, las autoridades municipales anunciaron que el cantante se hizo acreedor a una multa.

El presidente municipal, Juan José Frangie, fue quien dio a conocer las sanciones contra el intérprete por incluir en su repertorio el tema “El Azul”, el cual hace referencia al presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Según lo establecido en la Ley de Ingresos vigente de Zapopan, la sanción económica se divide en dos partes: 33 mil pesos corresponden al promotor del evento y otros 33 mil pesos al recinto donde se realizó la presentación.

“La multa debió ser de 300 mil pesos tanto al palenque como al promotor, pero con la nueva ley de ingresos sólo se pueden aplicar 33 mil pesos a cada uno”, expresó el mandatario municipal.

El cantante, también se enfrentará a un veto temporal, por lo que no podrá presentarse en Zapopan.

“No se trata de un acto de censura, sino de respetar un reglamento que busca proteger a la comunidad. Se había entregado un listado de temas, pero se interpretó una pieza que no estaba autorizada”, detalló Frangie.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Junior H se ve envuelto en este tipo de polémicas por su música. En junio de este año, el gobierno de Morelos canceló uno de sus conciertos, mientras que en la última edición de la Feria Nacional de San Marcos, los organizadores le cortaron el sonido durante la canción “El hijo mayor”, la cual hace referencia a Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.