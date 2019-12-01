Reino Unido le prohíbe la entrada a Kanye West

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 10:17:46

Londres, Inglaterra, a 7 de abril 2026.- El gobierno de Reino Unido prohibió la entrada al país al rapero estadounidense Kanye West, también conocido como Ye, confirmaron fuentes gubernamentales a la cadena pública británica BBC.

Cabe señalar que el artista tenía previsto actuar en el festival Wireless de Londres entre el 10 y el 12 de julio; no obstante, el Ministerio del Interior británico indicó que las autoridades consideraron que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público".

El también productor musical se ha visto envuelto en la polémica en los últimos días, después de que múltiples asociaciones y voces de la política británica pidieran prohibirle la entrada al Reino Unido debido a su historial de comentarios antisemitas.

En los últimos años, Kanye West ha hecho declaraciones en contra de las personas judías, a favor de la supremacía blanca y refirió que la esclavitud no era tan mala como la sociedad la hace ver, entre otros comentarios.

Por lo anterior, marcas que lo patrocinaba como Adidas y Pepsi rompieron sus relaciones laborales con el artista.