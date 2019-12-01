Reconoce la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española a Bad Bunny por su trayectoria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 22:27:16

Puerto Rico, a 13 de febrero de 2026.- Mediante una resolución dada a conocer el jueves, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española reconoció de forma oficial la trayectoria de Bad Bunny —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— por su “aportación excepcional a la difusión global de la lengua española”.

“Contribuyendo así a la valoración y visibilidad de una lengua que cuenta con más de 600 millones de hablantes en el mundo”, agregó la institución.

El organismo subrayó que el español puertorriqueño es un componente fundamental tanto de la identidad como de la propuesta artística del intérprete, al destacar una “marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones”.

Pese a ese carácter particular, la academia enfatizó que el proyecto cultural del artista urbano ha tenido un efecto integrador. “Ha ayudado a superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas”, indicó. “Su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”.

En 2020, el cantante fue distinguido como compositor del año en los Premios ASCAP de la Música Latina, entregados por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP). A lo largo de su carrera ha acumulado 17 Latin Grammy y 6 premios Grammy.