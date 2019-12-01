Quitan la vida a vocalista de Enigma Norteño en Zapopan, Jalisco

Quitan la vida a vocalista de Enigma Norteño en Zapopan, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 16:51:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zapopan, Jalisco, a 19 de agosto de 2025.- El fundador, compositor y vocalista de la agrupación Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue ultimado a balazos en una pensión de vehículos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo a información de las autoridades, el hecho se registró entre el cruce de la calle Francisco I. Madero y la avenida Mariano Otero, donde el también empresario iba en compañía de otro hombre a recoger un automóvil, cuando dos sujetos los abordaron y comenzaron a dispararles sin mediar palabra.

Cuando llegaron elementos de la Policía de Zapopan, solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes solamente confirmaron que los hombres ya no contaban con signos vitales, además de que atendieron a una empleada del lugar, quien resultó lesionada en el ataque.

Asimismo, arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para realizar el levantamiento de los cuerpos, y las primeras indagatorias sobre el caso.

Barajas era un hombre de 38 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa. Alcanzó la fama y popularidad por sus interpretaciones de narcocorridos; género musical, por el que recibió varias amenazas por parte de grupos del crimen organizado.

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tangamandapio, Michoacán detienen a buscado delincuente
Un menor fallecido y otro más herido, fue el saldo que dejó un ataque armado directo en Guadalajara, Jalisco
Millonario robo de autos nuevos en los peligrosos caminos de Michoacán: Sustraen 6 unidades último modelo y de alta gama
Menor pierde la vida durante operativo en Juventino Rosas, Guanajuato; hay un detenido
Más información de la categoria
Paciente al borde de la muerte por negligencia: denuncian graves fallas en la Clínica 83 del IMSS Camelinas en Morelia, Michoacán
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"
Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado
Comentarios