Quitan la vida a vocalista de Enigma Norteño en Zapopan, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 16:51:42

Zapopan, Jalisco, a 19 de agosto de 2025.- El fundador, compositor y vocalista de la agrupación Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue ultimado a balazos en una pensión de vehículos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo a información de las autoridades, el hecho se registró entre el cruce de la calle Francisco I. Madero y la avenida Mariano Otero, donde el también empresario iba en compañía de otro hombre a recoger un automóvil, cuando dos sujetos los abordaron y comenzaron a dispararles sin mediar palabra.

Cuando llegaron elementos de la Policía de Zapopan, solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes solamente confirmaron que los hombres ya no contaban con signos vitales, además de que atendieron a una empleada del lugar, quien resultó lesionada en el ataque.

Asimismo, arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para realizar el levantamiento de los cuerpos, y las primeras indagatorias sobre el caso.

Barajas era un hombre de 38 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa. Alcanzó la fama y popularidad por sus interpretaciones de narcocorridos; género musical, por el que recibió varias amenazas por parte de grupos del crimen organizado.