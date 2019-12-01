Quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar en CDMX

Quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 09:55:16
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.- El famoso estilista, Miguel de la Mora, fue atacado a balazos al exterior de su negocio Micky’s Hair Salón Masaryk, en Polanco, Ciudad de México, por lo que perdió la vida en el sitio.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dos sujetos que viajaban en una motocicleta, llegaron a su local, que se ubica en Moliere, casi esquina con avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde uno de ellos descendió y comenzó a disparar en contra del estilista de 28 años de edad.

La SSC, indicó que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes por el crimen, y se están analizando las cámaras de videovigilancia de la zona, para dar con los presuntos responsables.

Miguel, quien era conocido como “Micky”, era estilista de reinas de belleza, artistas e influencers como Ángela Aguilar, Kenia Os y María Fernanda Beltrán Figueroa, representante de México en Miss Universo 2024.

Fue dueño de dos salones de belleza, el de la Ciudad de México y otro más en Guadalajara, Jalisco; del 1 al 15 de cada mes atendía a sus clientes de Guadalajara y del 16 al 30 a los de Polanco. El costo de sus famosas extensiones, era aproximadamente de 100 mil pesos.

 Asimismo tenía poco más de 170 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía publicaciones de su trabajo, así como de sus viajes y vida diaria.

 

