Protagoniza Bad Bunny uno de los shows latinos más comentados del Super Bowl
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 23:01:55
Santa Clara, California, a 8 de febrero de 2026.- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX tuvo como protagonista al puertorriqueño Bad Bunny, quien encabezó uno de los shows latinos más comentados en la historia reciente del evento. La presentación tuvo lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y marcó un momento clave para la proyección internacional de la música urbana en el escenario televisivo con mayor audiencia del año.

A lo largo de cerca de 13 minutos, el artista interpretó un recorrido por algunos de sus temas más emblemáticos, respaldado por una producción de gran formato que incluyó coreografías multitudinarias y un despliegue visual que resaltó referencias a la cultura caribeña y a su identidad musical.

La actuación generó una fuerte expectativa desde días antes, luego de que el propio cantante señalara su intención de llevar sus raíces y el idioma español a un espacio tradicionalmente dominado por artistas anglosajones del pop y el rock, reforzando así el valor cultural del espectáculo ante una audiencia global.

El show contó además con la participación especial de Lady Gaga y Ricky Martin como artistas invitados.

