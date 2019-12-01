Presencia mexicana en el medio tiempo del Super Bowl; aquí te contamos de quién se trata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:19:02

Santa Clara, California, Estados Unidos, a 9 de febrero 2026.- México estuvo presente durante el espectáculo del medio tiempo de Super Bowl LX, que se celebró en el Levi´s Stadium, en la ciudad de Santa Clara, California, en pasado 8 de febrero.

Además de la bandera mexicana, dos connacionales tuvieron participación en la presentación de Bad Bunny, en primera instancia apareció el taquero Víctor Villa, quien es un exitoso empresario en Los Ángeles.

“Quiero agradecer a Bad Bunny por darme la oportunidad de representar a mi gente, mi cultura, mi familia y mi negocio… Vendimos nuestro primer taco frente a una barda de la casa de mi abuela en Highland Park hace más de 8 años… Villa’s Tacos es un producto de migrantes”, señaló el mexicano en redes sociales.

De igual forma, durante su actuación el artista puertorriqueño pasa en medio de dos boxeadores que protagonizan una pelea; se trató del azteca Emiliano Vargas y boricua Xander Zayas.

El joven pugilista, conocido como “El General”, es una de las grandes promesas del boxeo mexicano y es hijo del ex campeón mundial Fernando ‘el Feroz’ Vargas, quien se desempeña como su entrenador.

“Arriba la bandera (mexicana); arriba los latinos”, dijo tras su aparición en el medio tiempo del Super Bowl LX.