Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma; asegura se enteró por redes sociales

Ciudad de México, 13 de febrero del 2024.- La artista argentina Nicki Nicole confirmó a través de sus redes sociales una infidelidad del que era su novio, Peso Pluma, luego de que circulara un vídeo del mexicano caminando de la mano con otra mujer en Las Vegas, con la que presuntamente asistió al Super Bowl el pasado domingo.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", posteó en una historia de la red social Instagram la intérprete sudamericana.

En la grabación, se observa al cantante mexicano de corridos tumbados con la ropa que asistió al Super Bowl 58 arribando a un lujoso casino de la mano con una mujer, a la cual no se le observa el rostro pero claramente no es Nicki Nicole.

Cabe destacar que días antes circuló un video de redes sociales en el que se observó a Nicki Nicole caminando de la mano con su representante en el aeropuerto y en el momento que nota que es grabada, lo suelta.

La última vez quela pareja se visibilizó junta fue en la reciente entrega de los Grammy, el pasado 4 de febrero, lugar en el que posaron besándose ante las cámaras.