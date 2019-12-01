Natanael Cano golpea a DJ en pleno Baja Beach Fest; luego regresa al escenario y presume sus nudillos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:40:33

Rosarito, Baja California, 11 de agosto del 2025.- Natanael Cano volvió a la polémica tras protagonizar una pelea con un DJ durante el cierre del Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California. El hecho fue captado en videos que se viralizaron a través de las redes sociales.

El cantante de corridos tumbados, que recién estrenó el álbum Porque la demora, se presentó en el festival para cerrar la más reciente edición, pero fallas técnicas en el audio desataron su molestia.

En plena discusión, Cano golpeó al músico y rompió parte del equipo en el escenario.

Las imágenes muestran que, durante el altercado, el artista también recibió un golpe en el rostro. El momento provocó gritos y sorpresa entre el público, que no esperaba la interrupción violenta del show.

Hasta el momento se desconoce la identidad del DJ y si habrá consecuencias legales por la agresión.

Tras agredir a la persona, junto a su staff y músicos, Natanael Cano regresó al escenario para presumir lo acontecido, luego de que en cámara mostró cómo le quedaron los nudillos tras haber efectuado la agresión, situación que de manera increíble fue ovacionada por sus fans.

