Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 14:27:30

Los Ángeles California. A 25 de noiembre 2026.- El actor y bailarín Steven Hack, conocido por sus participaciones en series como “American Horror Story” y “Seinfeld”, murió el pasado 19 de noviembre a los 68 años en su casa de Los Ángeles, California.

La revista People informó que, de acuerdo con el certificado de defunción, la causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La noticia también fue confirmada por Interact Theatre Company, organización que Hack cofundó.

En un comunicado publicado el 21 de noviembre, la compañía recordó su trayectoria artística y destacó su participación como bailarín en el elenco original de “Cats” en Broadway, así como en la gira de “A Chorus Line”. También trabajó en cine, televisión y comerciales en Los Ángeles.

Entre sus proyectos se encuentran: