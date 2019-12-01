Muere Chris Rea, legendario cantante y compositor británico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 13:18:58

Londres, Inglaterra, 22 de diciembre del 2025.- Chris Rea, cantante y compositor británico reconocido mundialmente por el tema “Driving Home for Christmas”, falleció a los 74 años de edad, informó su familia este lunes.

El músico murió en un hospital tras una breve enfermedad, de acuerdo con un comunicado enviado a la agencia Press Association.

Rea alcanzó la fama en la década de 1980 con canciones como “Fool (If You Think It’s Over)” y “Let’s Dance”, consolidándose como una de las figuras más destacadas del rock y blues británico.

Sus álbumes The Road to Hell (1989) y Auberge (1991) llegaron al primer lugar en las listas del Reino Unido.

Su canción más emblemática, “Driving Home for Christmas”, lanzada originalmente en 1986, se convirtió con el paso de los años en un clásico navideño en el Reino Unido y ganó renovada popularidad tras aparecer en un anuncio televisivo de la cadena Marks & Spencer.

Chris Rea nació en 1951 en Middlesbrough, al noreste de Inglaterra, hijo de padre italiano y madre irlandesa.

En los últimos años enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos cáncer de páncreas, y en 2016 sufrió un derrame cerebral, lo que lo mantuvo alejado de los escenarios.