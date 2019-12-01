Mariana Botas es la quinta eliminada de La Casa de los Famosos 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 08:08:22

Ciudad de México, 1 de septiembre del 2025.- El domingo por la noche la actriz Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México, luego de que el público votó para que Alexis Ayala, Mar, Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Dalila Polanco continúen en el reallity show.

Cabe destacar que la primera eliminada en su edición 2025 fue Olivia Collins, el segundo el actor Adrián di Monte, la tercera Ninel Conde y la cuarta la modelo Priscila Valverde.

Ahora, en la quinta semana de La Casa de los Famosos México la menos votada por el público para continuar fue Mariana Botas, actriz mexicana reconocida por su trabajo en televisión, teatro y cine.

Usuarios en redes sociales festejaron la salida de Botas, una vez que ya decantaron su favoritismo por el “Cuarto Noche”, en el que están Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Mar, Abelito, Aaron Mercury y Elaine Haro, en uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años.