Mariana Botas es la quinta eliminada de La Casa de los Famosos 2025

Mariana Botas es la quinta eliminada de La Casa de los Famosos 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 08:08:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 1 de septiembre del 2025.- El domingo por la noche la actriz Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México, luego de que el público votó para que Alexis Ayala, Mar, Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Dalila Polanco continúen en el reallity show.

Cabe destacar que la primera eliminada en su edición 2025 fue Olivia Collins, el segundo el actor Adrián di Monte, la tercera Ninel Conde y la cuarta la modelo Priscila Valverde.

Ahora, en la quinta semana de La Casa de los Famosos México la menos votada por el público para continuar fue Mariana Botas, actriz mexicana reconocida por su trabajo en televisión, teatro y cine.

Usuarios en redes sociales festejaron la salida de Botas, una vez que ya decantaron su favoritismo por el “Cuarto Noche”, en el que están Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Mar, Abelito, Aaron Mercury y Elaine Haro, en uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran armas de fuego, cartuchos, sustancias ilícitas y equipo táctico durante cateo en Culiacán, Sinaloa
Se registra enfrentamiento entre grupos rivales en Culiacán, Sinaloa; jefe criminal habría muerto
Balean a tres jóvenes en Huitzilac, Morelos; vecinos los auxilian
Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Suprema Corte del Acordeón: Se instaura sin legitimidad nuevo Poder Judicial en México; elecciones sin votantes, acordeones, plagios y nepotismo manchan a sus miembros
Se registra enfrentamiento entre grupos rivales en Culiacán, Sinaloa; jefe criminal habría muerto
Terremoto de magnitud 6.0 devasta este de Afganistán; hay al menos 800 muertos
Desplazamiento de toda la población, entre los planes de EEUU en Gaza, según medios
Comentarios