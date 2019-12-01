Mar Contreras se convierte en la quinta finalista de La Casa de los Famosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 22:07:33

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2025.- Durante la final que se celebra este domingo, Mar Contreras se convirtió en la quinta finalista de La Casa de los Famosos 2025.

De acuerdo a la información, Mar obtuvo poco más de 2 millones 800 mil votos en las votaciones para la gala final del reality show.

“Sales en el quinto lugar del juego, cuidaste de ‘La Manada’, pusiste en orden la casa, pudiste abrazar a tus hijos y a tu marido, llenaste de belleza y glamour, gracias por todo y por favor, nunca olvides que eres una mujer valiosa”, expresó la jefa a la salida de la casa de Mar, tras permanecer 71 días dentro.

La actriz, llegó como integrante del Cuarto Noche y fue la primera finalista de esta temporada de La Casa de los Famosos, después de que se ganara el ticket dorado, con lo que obtuvo su pase directo a esta última semana.