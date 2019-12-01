Luis “El Guana” Rodríguez se convierte en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:49:07

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2025. – Luis Rodríguez, conocido como “El Guana”, se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México.

En la lista de eliminados del reality figuran también Olivia Collins, la primera en salir; el actor Adrián di Monte en segundo lugar; seguida de Ninel Conde, Priscila, Mariana Botas, Facundo y Elaine Haro.

El programa se transmite de lunes a viernes de 22:00 a 23:15 horas por Canal 5, mientras que las galas de eliminación tienen lugar los domingos a partir de las 20:30 horas a través del Canal de las Estrellas de Televisa, además de que existe un en vivo 24/7 a través de plataformas digitales, para que los espectadores no se pierden ni un detalle.

“El Guana” debe su apodo a su estado natal, Guanajuato, un distintivo que lo ha acompañado desde sus inicios en el mundo del espectáculo.

En la actual temporada de La Casa de Los Famosos, siguen en competencia Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, "Shiky", Mar Contreras y Aaron Mercury.