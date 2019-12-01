"Los Hermanos Jiménez" sostendrán encuentro con el gobernador de Michoacán

"Los Hermanos Jiménez" sostendrán encuentro con el gobernador de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 15:28:42
Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- Integrantes de la agrupación musical "Los Hermanos Jiménez" tendrán un acercamiento con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, luego de que su presentación prevista el 15 de septiembre en Apatzingán fuera cancelada.

A través de las redes sociales del grupo, indicaron que será en la demarcación de Nueva Italia, durante una gira de trabajo del mandatario michoacano, que podrán tener la oportunidad de platicar.

"Queremos agradecer a toda la gente que nos ha dado su apoyo a través de estos momentos que ha tenido nuestra agrupación. Gracias por todo el apoyo y decirles a todos ustedes que tenemos cosas buenas que comentarles. Mañana habrá un acercamiento con el señor gobernador... Esperemos mañana tenerles cosas buenas que decirles a toda nuestra gente", expresaron en el mensaje en video posteado en Facebook.

"Los Hermanos Jiménez" aprovecharon para deslindarse de una marcha pacífica que se tiene prevista para este sábado en su apoyo, y pidieron a los organizadores esperar.

"Decirles a las personas que están programando esa marcha que, nuestro agradecimiento, pero que nos esperen, no lo hagan. Dejemos que nos atienda el gobernador y después veremos qué sigue más adelante", comentaron los músicos.

Recordar que para celebrar las fiestas patrias en Michoacán, está prohibido contratar grupos musicales que hagan referencia a la apología del delito.

