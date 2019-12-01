Lleno total en la Feria de San Miguel Allende: Emmanuel revive recuerdos con sus grandes éxitos

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 14:45:21
San Miguel de Allende, Guanajuato, a 1 de octubre de 2025.- Con un lleno total en la explanada del Jardín Principal, Emmanuel ofreció la noche del martes un concierto que hizo recordar a los asistentes sus más grandes éxitos, generando una atmósfera cargada de romanticismo y nostalgia en el corazón del Centro Histórico.

El intérprete abrió su presentación en punto de las 9:00 de la noche y durante casi dos horas deleitó a miles de personas de todas las edades con un repertorio que incluyó temas como Diez Rosas, Al Final y La Chica de la Humo. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando interpretó a contraluz La Séptima Luna, canción que provocó una ovación prolongada y una conexión especial con el público.

El evento, totalmente gratuito, se desarrolló en un ambiente seguro gracias al operativo implementado por autoridades municipales, que incluyó videovigilancia, drones de monitoreo y recorridos preventivos de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, lo que permitió saldo blanco.

La actuación de Emmanuel no solo reafirmó su vigencia en los escenarios, sino que también marcó una de las noches más memorables de la Feria de San Miguel de Allende 2025, dejando al público con la emoción de revivir aquellos recuerdos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

