La magia de Rata Blanca vuelve a sonar en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:57:07

Morelia, Michoacán, 2 de octubre del 2025.- Chamuco Productions presenta a la emblemática banda del heavy metal argentina, Rata Blanca, en el Teatro “José María Morelos” el próximo 16 de octubre, a las 20:00 horas en la capital michoacana.

Celebrando los 35 años del enigmático álbum Magos, Espadas y Rosas, disco que no solamente consagró a la agrupación en América Latina, sino que se ha catalogado como un material fundamental del género.

Contando con una gran gira por nuestro país, Rata Blanca se presentará por primera vez en Morelia en el Teatro “José María Morelos”, recinto que cuenta ya con una amplia trayectoria de artistas de talla internacional.

“La leyenda del hada y el mago”, “Mujer amate” y “El camino del sol”, serán algunos de los clásicos que el público moreliano podrá disfrutar el próximo 16 de octubre a las 20:00 horas.

La venta de boletos ya se encuentra a la venta a través de https://arema.mx/e/15311/Rata-Blanca-en-MORELIA, Rock Factor Ink (Virrey de Mendoza #199C, Centro Histórico, Morelia) y Cueva de Chucho en el módulo Arema (Eduardo Ruiz #620, Centro Histórico, Morelia) con los siguientes costos:

· Luneta VIP: $1,350

· Luneta Oro: $1,200

· Plata: $900

· Bronce: $800

(Costos más cargo por servicio)