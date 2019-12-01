Julio Iglesias niega abusos contra mujeres tras denuncias en su contra; exempleadas acusan agresiones sexuales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 08:47:16

Madrid, España, 16 de enero del 2026.- El cantante español Julio Iglesias negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer, luego de las acusaciones presentadas por dos de sus exempleadas.

En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, el artista afirmó: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

Se trata de la primera respuesta directa del cantante tras la publicación de una investigación de elDiario.es y Univisión, luego de que su entorno señalara a la revista ¡Hola! que “todo se va a aclarar” y que Iglesias estaba “preparando su defensa”.

En su mensaje, el intérprete agregó: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. También agradeció las muestras de apoyo recibidas: “No puedo olvidarme de tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

La publicación generó una reacción inmediata de su esposa, Miranda Rynsburger, de origen neerlandés, con quien se casó en 2010 y con quien tiene cinco hijos.

Sin hacer declaraciones públicas, Rynsburger escribió en Instagram: “A tu lado siempre”, acompañado de un corazón.

De acuerdo con la investigación periodística, los hechos denunciados habrían ocurrido en propiedades de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres se desempeñaba como trabajadora del hogar y la otra como fisioterapeuta.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación y tomará declaración como testigos protegidas a las dos mujeres que presentaron la denuncia el 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link.

Para enfrentar el proceso, Julio Iglesias contrató al abogado José Antonio Choclán, con despacho en Madrid y experiencia en casos de alto perfil.

Según elDiario.es y Univisión, las extrabajadoras entregaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios del cantante ante autoridades de España, Bahamas y República Dominicana.

Los testimonios describen presuntas agresiones sexuales, incluidas penetraciones sin consentimiento, bofetadas, así como vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas hacia ellas y otras empleadas.

En una rueda de prensa en Madrid, el equipo legal de Women’s Link informó que el Ministerio Público español tomará declaración a las denunciantes.

La directora ejecutiva de la organización, Giovana Ríos, señaló que otras mujeres que trabajaron para el artista se han puesto en contacto con la asociación, aunque evitó precisar si también fueron presuntas víctimas, con el fin de proteger su intimidad.