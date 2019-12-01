Jodie Foster dirá presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2025

Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025. – La actriz y directora estadounidense Jodie Foster volverá a visitar la capital michoacana para participar en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), informó el propio festival a través de sus redes sociales.
Foster asistirá a la presentación de la película “Vie Privée”, dirigida por la cineasta francesa Rebecca Zlotowski, en la que la artista estadounidense es protagonista.
"La aclamada actriz y directora estadounidense regresa al #FICM2025 para presentar VIE PRIVÉE, de la cineasta francesa Rebecca Zlotowski, donde Foster es protagonista", anunció la organización.
Cabe destacar que será la segunda ocasión que Foster pise tierras michoacanas, luego de que en 2023 recibiera el Premio a la Excelencia Artística y la Medalla Filmoteca UNAM durante su primera visita al Festival Internacional de Cine moreliano.