Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 11:21:44

San Juan, Puerto Rico. A 25 de noviembre 2026.- La puertorriqueña Jennifer Barreto se coronó Miss Universo 2026 y se convirtió en la primera mujer madre en obtener el título. Con este triunfo, Puerto Rico consiguió su sexta corona en el certamen, que celebró su 75 aniversario.

Barreto, de 27 años y madre de una niña, obtuvo el primer lugar en la competencia realizada en San Juan, Puerto Rico. La dominicana Melissa Núñez quedó como primera finalista, seguida de la venezolana Clara Vegas, la filipina Bea Millan-Windorski y la neozelandesa Georgia Waddington.

El resultado también puso fin a una espera de 20 años para la isla, cuya última ganadora había sido Zuleyka Rivera en 2006. Además, fue la segunda ocasión en que Puerto Rico obtuvo el título como sede del concurso.

La participación de mujeres casadas y con hijos fue posible gracias a un cambio en las reglas de Miss Universo, lo que permitió que Barreto hiciera historia en esta edición, en la que compitieron 116 representantes de distintos países.