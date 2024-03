Gobierno de Hidalgo señala a “El Costeño” de prepotente; quería cerrar centro de salud solo para él

Hidalgo, 18 de marzo de 2024.- Luego de que el comediante Javier Carranza, también conocido como “El Costeño”, acusara que se le negó la ayuda para trasladarlo a un Hospital de Pachuca luego del accidente registrado, la alcaldía de Calnali, Hidalgo, negó estos dichos.

Al mismo tiempo, las autoridades explicaron que las lesiones el comediante no requerían ninguna atención especializada.

Fue por medio de un comunicado que las autoridades explicaron que, derivado del accidente registrado la madrugada del domingo en el que estuvieron involucrados el comediante y su personal, la presidencia les brindó auxilio y los trasladaron al Centro de Salud del municipio.

Una vez en el lugar y tras la valoración del médico, se determinó que las lesiones no ameritaban traslado a otro hospital, por lo que no se emitió hoja de referencia o traslado, razón por la que las ambulancias no realizaron ese servicio.

Por otro lado, explicaron que “El Costeño” se mostró prepotente en todo momento y que, incluso, exigió que se cerrara el centro de salud solo por ser figura pública.

Finalmente, lamentaron los comentarios hechos por el comediante en sus redes sociales, ya que esto denota la imagen del municipio y sus habitantes.