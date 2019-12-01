Full Metal Fest Mx se consolida en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:31:22

Morelia, Michoacán, 22 de agosto del 2025.- Contando con seis ediciones que lo respalda, el Full Metal Fest MX se declara listo para realizar el próximo sábado 30 de agosto en el Club Leones, su séptima entrega con la presentación estelar de Transmetal.

Este festival continúa creciendo y evolucionando al ser un foro alternativo a las distintas manifestaciones de este género, una plataforma importante para bandas locales, así como la oportunidad de ver a grandes exponentes del metal nacional, así lo expuso Arturo Tututi, integrante de Uhkumo, una de las ocho bandas participantes.

Por su parte, Felipe García ‘El Lobo’, vocalista de dicha banda moreliana, afirmó que tras haber participado en dos ediciones pasadas, destaca la organización del Full Metal Fest MX, “el equipo que se utiliza es de primer nivel, es un evento garantizado donde todos los asistentes se van a llevar un gran sabor de boca”.

“El Full Metal Fest se ha estado consolidando año con año, ha crecido con buenas bandas, ponemos todo lo mejor de nosotros para que cada vez sea más profesional, lo estamos logrando con la ayuda del público”, destacó Virgilio Santana, parte del comité organizador del festival.

El aprendizaje y la evolución de este festival es gracias a la planeación y ejecución de todas las partes, como lo es el espacio donde se llevará a cabo, “el Club Leones, ha sido un recinto que nos ha recibido muy bien, no cierra las puertas para etiquetarnos como de una música que nos sataniza, al contrario, ha sido un foro abierto, lo cual agradecemos”, remarcó Erik Martínez, organizador, quien aseguró además que “el asistente se va satisfecho, se va contento y regresa, la expectativa es muy buena”.

La venta de boletos se realiza a través de la página morriganproductions.com (https://morriganproductions.com/Full-Metal-Fest-Mx-7/), así como de manera física en:

- Rock Factor Ink (Virrey de Mendoza #199C, Centro Histórico, Morelia).

- DARK SIDE Boutique (Abasolo #395, Centro Histórico, Morelia).

- BLACK RUST BAR (Melchor Ocampo #46, Centro Histórico, Morelia).

- Underworld666 (sin número Plan de Ayala esquina con Revolución, Centro, Morelia).

Este año el festival tendrá las participaciones de ocho bandas representativas del género en el país y en el estado, como Transmetal (CDMX), Ultratumba (CDMX), IntoxXxicateD (CDMX), ZAMAK - Mexican Violent Death Metal (CDMX), DarkEvocation (Guanajuato), Sulfur Mx (Morelia), Uhkumo (Morelia) y Mexxika (Morelia).