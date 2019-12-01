Full Metal Fest 7 cambia de sede al Salón Arena de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 07:38:50

Morelia, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- El Full Metal Fest 7 hace un llamado a sus seguidores para informarles que el evento programado para el sábado 30 de agosto, se cambiará de sede al Salón Arena, en la Cueva de Chucho en Morelia, Michoacán.

Es importante destacar que todos los boletos ya adquiridos, serán válidos para esta nueva sede, por lo que no será necesario realizar ningún cambio.

En cuanto a las bandas participantes, continuarán Transmetal (CDMX), Ultratumba (CDMX), ZAMAK - Mexican Violent DeathMetal (CDMX), Dark Evocation (Guanajuato), Uhkumo (Morelia) y Mexxika (Morelia), sumándose a esta séptima edición a SVÄRD (Morelia), agradeciéndoles a IntoxXxicateD y Sulfur Mx su anterior participación, no sin descartarlos para un próximo evento.

Agradecemos la comprensión y el apoyo del público, y reiteramos nuestro compromiso de brindarles una experiencia inolvidable.

La venta de boletos se realiza a través de la página morriganproductions.com (https://morriganproductions.com/Full-Metal-Fest-Mx-7/), así como de manera física en: