Firman petición para que Los Aguilar no se presenten en Guadalajara en el Grito de Independencia

Guadalajara, Jalisco, a 3 de septiembre de 2025.- Tras darse a conocer que la Dinastía Aguilar se presentará el próximo 15 de septiembre para celebrar el Grito de Independencia en un evento gratuito organizado por el gobierno estatal de Jalisco, ciudadanos realizaron una petición a través de Change.org, para exigir que se cancele el concierto y no se presenten.

De acuerdo a la solicitud, la cual, acumula aproximadamente más de 4 mil firmas, destacan que entre los principales motivos, por los cuales, no quieren que se realice la presentación, es por los comentarios que ha hecho Pepe Aguilar sobre la comunidad migrante, además de los escándalos que rodean a la familia, por el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La autora de esta solicitud es Susan Belén Yáñez Godínez, quien convoca a firmar para que el Gobierno de Jalisco quite a Los Aguilar del programa por las Fiestas Patrias 2025.

"Firma esta petición para que como tapatíos dejemos claro que el Grito de Independencia debe ser un acto de unión y respeto a nuestra gente, no un escaparate para discursos que refuerzan la discriminación hacia migrantes mexicanos".

En dicha solicitud, también le piden al gobernador Pablo Lemus, que no se usen recursos públicos para promocionar a artistas, que no representan los valores sociales, ni la diversidad de la población jalisciense.

“La dinastía Aguilar ha mostrado actitudes elitistas y alejadas del pueblo, olvidando que fue el público -los mismos migrantes a quienes hoy dividen con sus palabras- quienes los hicieron famosos”.